Російський безпілотник влучив у будинок в Покровську: є поранений

26 червня близько 10:15 російські окупанти FPV-дроном вдарили по будинку в північній частині міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Внаслідок атаки поранення отримав один цивільний чоловік.



У пресслужбі Національної поліції в Донецькій області також повідомили про поранення однієї людини в результаті удару FPV-дрона в Покровську.

Нагадаємо, що армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого загинула одна людина, ще 11 – поранені.