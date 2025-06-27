Окупанти визнали аварійним водогін Донецька і підняли тарифи

Розбитий водопровід і стихійне звалище в житловому кварталі Донецька. Фото: ШІ

Окупаційна влада Донецька визнала аварійними 13 км міського водопроводу і майже 1 км каналізаційних колекторів. Про це повідомляє рух опору окупації «Жовта Стрічка».



Згідно з публічними звітами «адміністрації ДНР», ці дані стосуються лише обстеженої частини мереж. Примітно, що йдеться про «новітній» водогін, побудований російською владою всього кілька років тому.



При цьому вже з 1 липня 2025 року на всій тимчасово окупованій території Донецької області тарифи на комунальні послуги підвищаться в середньому на 26,8%. Про це заявляють представники опору на ТОТ.



«Місцевим жителям доведеться платити більше за водопостачання, водовідведення, опалення, гарячу воду та утримання житла», - йдеться в повідомленні.



Зростання тарифів пояснюють «поетапним переходом до російських стандартів». Нове підвищення заплановано вже на 2026 рік.

Раніше в «ДНР» визнали, що гарячої води в Донецьку поки що не буде, а комунальників не вистачає на третину