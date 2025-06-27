Європейський Союз не зміг затвердити новий пакет санкцій проти РФ

Євросоюз не зміг затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив на пресконференції на саміті ЄС у Брюсселі голова Європейської ради Антоніу Кошта.

За словами Кошти, робота над ухваленням нового пакету триває, вона «знаходиться на просунутій стадії».

У свою чергу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що робота завершиться «незабаром».

Раніше портал Index із посиланням на джерела повідомив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заблокував ухвалення вісімнадцятого пакету санкцій проти Росії на саміті Євросоюзу в Брюсселі.