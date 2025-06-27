ЗСУ збили і придушили 359 із 371 цілі в небі над Україною

Збито БПЛА окупантів.

У ніч на 27 червня, починаючи з 20:30 26 червня, Росія завдала одну з наймасованіших повітряних атак по Україні — зафіксовано 371 засіб повітряного нападу, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.



Противник застосував 363 ударних БпЛА типу «Шахед» та імітатори різних типів, 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» із території Рязанської області та 6 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Каспійського моря. Основним напрямком удару стало місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.



Станом на 09:30, підтверджено знешкодження 359 із 371 цілі — 96,7% від загальної кількості. Зокрема, знищено 211 дронів вогневими засобами, 148 — втрачено або придушено засобами РЕБ. Усі 6 випущених «Калібрів» були збиті.



Загалом знешкоджено 6 із 8 ракетних озброєнь (75%). Зафіксовані прямі влучання в трьох населених пунктах і падіння уламків у восьми локаціях. Інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, дрони ГУР вразили системи ППО С-400 РФ у Криму.