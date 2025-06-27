У Слов'янську продавчиня магазину працювала на ГРУ та коригувала удари російської авіації: СБУ її затримала

Затримана агентка ГРУ у Слов'янську. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агентку ГРУ РФ у місті Слов'янськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Жінка корегувала російські авіаційні удари по Силах оборони України на Краматорському напрямку. За матеріалами справи, фігуранткою виявилася продавчиня одного із магазинів у Слов'янську.



Після дистанційного вербування агентка отримала завдання: виявляти локації українських військ на прифронтовій території регіону. Щоб зібрати розвіддані, жінка особисто обходила місцевість, де збирала відомості про розташування Сил оборони. Зібрану інформацію фігурантка узагальнювала у звіт і надсилала його своєму «зв'язковому». Ним виявився бойовик окупаційних угруповань Росії, який воює на Східному фронті.



Співробітники СБУ спрацювали на випередження та завчасно убезпечили локації українських військ. На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала жінку за місцем її проживання. У затриманої вилучили телефон із її акаунтом в «Однокласниках», де вона контактувала з окупантами.



Слідчі СБУ повідомили її про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.



Агентка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що суд виніс вирок агентці «жіночої групи» ФСБ, вона намагалася шпигувати за аеродромами бойових вертольотів ЗСУ на Донеччині.