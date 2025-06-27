Росія захопила друге з чотирьох українських родовищ літію — Le Figaro

У захопленому росіянами селищі Шевченко Донецької області знаходиться найперспективніше родовище літію в Україні

Окупувавши селище Шевченко на Донеччині, Росія захопила друге з чотирьох українських родовищ літію. Про це пише французька газета Le Figaro.

Зазначається, що родовище літію в селищі Шевченко вважається найперспективнішим в Україні — лише тут міститься високомінералізований сподумен, з якого літій витягується легше, ніж із петаліту.

За оцінками вчених НАУ, загальні запаси літію в країні становлять близько 500 тисяч тонн — більше, ніж у Португалії, яка зараз має найбільші родовища в Європі.

В Україні три добре відомі ділянки, що містять значні обсяги літію. Вони розташовані у Кіровоградській та Донецькій областях. Це родовища Полохівка та Добре у Кіровоградській області, а також родовище Шевченко у Донецькій області.

Є також припущення про існування четвертого родовища в районі Крутої Балки у Запорізькій області, але його запаси поки що не підтверджено.

Дані вказують на те, що обсяги літію у цих трьох відомих родовищах можуть сягати 500 тисяч тонн, що становить близько 10% усіх світових запасів цього цінного металу.

Крім літію, у цих місцях також виявлені супутні мінерали, такі як тантал, рубідій та ніобій, які необхідні для виробництва високотехнологічної продукції.

Окрім літію, Україна багата й на інші ресурси, які викликають інтерес Кремля. Зокрема, великі родовища титану розташовані в Сумській та Харківській областях, які також перебувають під прицілом російської агресії.