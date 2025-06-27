Аксьонов їздить по Криму під прикриттям мобільного РЕБ

У Криму зафіксовано кортеж Аксьонова із машиною РЕБ. Фото: ШІ

Агент руху опору «АТЕШ» зафіксував переміщення глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова в Сімферополі. У складі його кортежу було помічено машину з мобільним комплексом радіоелектронної боротьби (РЕБ).



За даними джерела, посилення заходів безпеки пов'язане з недавніми успішними операціями Сил оборони України на окупованому півострові.



Аксьонов побоюється можливої атаки FPV-дроном, спрямованої на його ліквідацію. Через це він дедалі рідше з'являється на публіці, а його маршрути роблять максимально потайними та короткими.

Нагадаємо, у Росії суд виніс вирок кримчанину, обвинуваченому в «підготовці підриву Аксьонова на замовлення СБУ».