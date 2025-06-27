Росіяни знову вдарили ракетами по Дніпру та Самару

Дим після прильоту російської ракети у Самарі на Дніпропетровщині вдень 27 червня. Фото із соцмереж

Російські війська вдруге за поточний тиждень завдали ударів балістичними ракетами по містах Дніпро та Самар. Про це стало відомо у п'ятницю, 27 червня.

Спочатку Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу, а пізніше — про швидкісні цілі у напрямку Дніпра та Самара.

Після цього в обох містах пролунали вибухи: у Дніпрі один, у Самарі мінімум два.

«У місті Самар пролунали вибухи. Деталі — пізніше. Не залишайте безпечні місця. Дочекайтесь скасування повітряної тривоги», — написав у своєму телеграм-каналі керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Пізніше він додав, що був ще один вибух у Самарі.

Нагадаємо, 24 червня Дніпро і Самар зазнали ракетних ударів. Станом на сьогодні відомо про 21 загиблого та понад 340 постраждалих.