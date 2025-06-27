Прикордонники розбили артилерію і техніку РФ під Вовчанськом

Прикордонники знищили дві ворожі артилерійські установки під Вовчанськом. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
Прикордонники знищили під Вовчанськом дві ворожі пушки— Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) June 27, 2025
Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку знищили пушки Д-30 та МТ-12 «Рапіра», три автівки, а також знешкодили шістьох окупантів. pic.twitter.com/xCKykAY5Pv
Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку вразили радянські гармати Д-30 і МТ-12 «Рапіра», три автомобілі, які використовували для підвезення особового складу та боєприпасів, а також знешкодили шістьох російських окупантів.
Операція була проведена із застосуванням дронів, результат підтверджений відеоматеріалами.
Раніше артилерійський розрахунок прикордонної бригади «Гарт» завдав удару по місцях скупчення особового складу противника в районі Вовчанська.
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