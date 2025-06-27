Прикордонники розбили артилерію і техніку РФ під Вовчанськом

Удар по траншеї з окупантами.

Прикордонники знищили дві ворожі артилерійські установки під Вовчанськом. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

Прикордонники знищили під Вовчанськом дві ворожі пушки



Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку знищили пушки Д-30 та МТ-12 «Рапіра», три автівки, а також знешкодили шістьох окупантів. pic.twitter.com/xCKykAY5Pv — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) June 27, 2025



Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку вразили радянські гармати Д-30 і МТ-12 «Рапіра», три автомобілі, які використовували для підвезення особового складу та боєприпасів, а також знешкодили шістьох російських окупантів.



Операція була проведена із застосуванням дронів, результат підтверджений відеоматеріалами.

Раніше артилерійський розрахунок прикордонної бригади «Гарт» завдав удару по місцях скупчення особового складу противника в районі Вовчанська.