ЗСУ відкинули російські війська від кордону Донецької та Дніпропетровської областей – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ не залишає спроб пробитися до адміністративного кордону Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, окупанти хочуть зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а й насамперед із демонстраційною метою.



«Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумно відому «ногу російського солдата», встромити прапор і розтрубити про чергову псевдоперемогу. Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені або знешкоджені, а залишки відкинуті далі від адмінкордону. Ситуація під контролем», – заявив Сирський.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку Росія створювала найбільш чисельне угруповання військ – близько 111 тисяч.