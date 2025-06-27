Сумська ОВА вимагає від громади спрямувати 40 млн на оборону

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров заявив про необхідність концентрації ресурсів на потреби оборони та переорієнтації обласного бюджету, закликавши Степанівську громаду виділити на оборону 40 млн гривень.



Водночас він зазначив, що одна з громад області — Степанівська — третій рік поспіль не ухвалює бюджет, через що не бере участі в посиленні обороноздатності регіону.



За його словами, у громаді існує непроста ситуація, пов'язана з внутрішніми розбіжностями та політичними розбіжностями. Однак зараз, наголосив голова ОВА, час не для конфліктів, а для відповідальності перед людьми.



Сумська ОВА офіційно звернулася до Степанівської селищної ради з проханням терміново провести сесію, ухвалити бюджет і спрямувати 40 млн грн на потреби оборони. Хоча депутати вперше за пів року зібралися, рішення про ухвалення бюджету так і не було ухвалено — кошти залишаються заблокованими.

Григоров закликав депутатів:

негайно ухвалити бюджет;

направити 40 млн грн на зміцнення оборони Сумщини.

Раніше стало відомо, що за підсумками травня-червня можна констатувати, що хвиля спроб літнього наступу російських військ з території РФ на Сумську область захлинається, як і минулого року на Харківщині.