До п'яти зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по Самару

У Самарі вже п'ятеро загиблих через ракетний удар росіян 27 червня. Фото із соцмереж

Кількість загиблих внаслідок сьогоднішньої російської атаки на місто Самар на Дніпропетровщині зросла до п'яти, 23 постраждали, з них четверо — у важкому стані.

Про це станом на 14:11 п'ятниці, 27 червня, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

«У лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар. Загалом росіяни вбили 5 людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких. Постраждалих на цю годину 23. З них четверо — у важкому стані», — написав Лисак у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські окупаційні війська вдарили ракетами по місту Самар Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули люди, у місті почалася пожежа.