Stridsvagn 122.

Російські військові захопили підбитий український танк Stridsvagn 122 - шведську модифікацію Leopard 2A5. Про це повідомляє телеграм-канал «Скадовський Захисник», який опублікував відповідне фото.



За інформацією джерел, техніку вивезли з позицій ЗСУ в Сумській області й транспортують у Курську. На кадрі видно, що танк зазнав серйозних пошкоджень і, ймовірно, був виведений з ладу. Судячи зі слідів кіптяви та бруду, техніка деякий час перебувала на лінії фронту.



Strv 122 — дна з найбільш захищених модифікацій Leopard 2. Україна отримала обмежену кількість таких танків від Швеції навесні 2023 року.

Раніше начальник Сумської ОВА Олег Григоров заявив про необхідність концентрації ресурсів на потреби оборони та переорієнтації обласного бюджету, закликавши Степанівську громаду виділити на оборону 40 млн гривень.