Лицарі 28 ОМБр збивають дрони-камікадзе кулеметами — відео

Збитий БПЛА росіян.

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали кадри збиття ворожих дронів-камікадзе за допомогою кулеметів. Епізод знято з GoPro й опубліковано пресслужбою бригади.







Атака відбувалася на Торецькому напрямку. Російські війська активно використовують ударні БпЛА, намагаючись порушити постачання, евакуацію та знищити українську техніку. У небі одночасно можуть перебувати кілька ворожих дронів, і в таких умовах зенітники приймають рішення за секунди.



Протистоять атакам розрахунки зенітних FPV-дронів, але й кулемети працюють щодня. Військовослужбовці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 28 ОМБр збивають дрони-камікадзе буквально на льоту — ефектно, точно, але з високим ризиком. Усе потрібно зробити за секунди: виявити, прицілитися, вразити ціль.



Нагадаємо, на Торецькому напрямку кількість російських штурмів збільшилася на 33%.