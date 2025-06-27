Росіяни вдарили по важливому енергооб'єкту у Херсонській області

Через атаку росіян на важливий енергооб'єкт у Херсонській області мешканців регіону закликали приготуватися до тривалої відсутності електропостачання

Російські військові атакували важливий енергетичний об'єкт у Херсонській області. Знеструмлено низку населених пунктів. Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності електропостачання.

«Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний об'єкт. Через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів. Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла. Енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію», — написав начальник ОВА у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що у Таврійському мікрорайоні Херсона було зафіксовано падіння саморобного ударного дрона із бойовими зарядами.