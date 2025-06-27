Російська армія задіяла дуже великі сили для прориву до кордону Донецької та Дніпропетровської областей – ЗСУ

Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: карта DeepState

На Новопавлівському напрямку дуже висока активність російської армії. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, окупанти задіяли дуже великі сили саме для того, щоб пройти до кордону Донецької та Дніпропетровської областей.



«Станом на зараз їм це не вдається. Однак там зараз великі штурми та велика активність з обох боків. Частина території там досі вкрита «туманом війни», бо фактично йдеться про малі населені пункти, в яких бої йдуть просто за кожен будинок, а за ними просто поля. Тому росіяни там намагаються діяти насамперед, висуваючи окремо мобільні групи до цих населених пунктів, намагаючись там зачепитися, намагаючись там взяти хоч якусь будівлю під контроль, щоб потім підтягувати сили та намагатися йти далі. Відповідно, тактика українців – це вибивати їх ще тоді, коли вони висуваються, та знищувати, коли вони намагаються безпосередньо закріпитись у тих чи інших населених пунктах», – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, що ЗСУ відкинули російські війська від кордону Донецької та Дніпропетровської областей.