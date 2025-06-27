Російський дрон атакував адмінбудівлю у Костянтинівці: рятувальники ліквідували пожежу

У Костянтинівці ліквідували спалах. Фото: ДСНС

Російські окупанти вночі вдарили по Костянтинівці Донецької області за допомогою дрона. Унаслідок атаки спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Під удар потрапила адміністративна будівля. Спалахнула пожежа покрівлі на площі 400 кв. м.



На місце події прибули рятувальники. Під час проведення робіт у безпосередній близькості до місця ліквідації пожежі почався обстріл. Однак рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу.





Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що 27 червня об 11:30 російські війська з РСЗВ «Смерч» обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.

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