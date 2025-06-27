У ЗСУ відповіли, чи можуть зараз російські війська оточити Покровськ

Ситуація поблизу Покровська. Фото: карта DeepState

Станом на сьогодні російські війська не можуть оточити місто Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, окупанти навіть не виходять на таку перспективу.



«Інша річ, що вони хотіли. Інша річ, що вони намагаються це робити вже довгий час. Однак у них це не виходить», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що російська армія задіяла дуже великі сили для прориву до кордону Донецької та Дніпропетровської областей.