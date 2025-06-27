Жертви «трубного рейду»: військові, які пройшли газопроводом, помирають без нагород та держпідтримки

Російська військова блогерка Анастасія Кашеварова написала, що військовослужбовці, які брали участь у спецоперації «Потік» (також відомої як «Труба»), не отримали ані виплат, ані державних нагород.

Йдеться про проходження російською армією всередині газової магістралі 15 750 метрів у березні 2025 року. Раніше, до кінця 2024 року, трубою йшло постачання газу до Європи. Активістка заявила, що російські війська залишалися там ще кілька днів в очікуванні наземної підтримки.



«Страшно уявити, що відбувалося всередині цієї труби, але хлопці дійшли і виконали наказ», — написала Кашеварова.



За її словами, тривале перебування в токсичному середовищі не пройшло безслідно: у всіх учасників операції діагностовано тяжкі захворювання органів дихання. Спочатку в Курську бійцям ставили діагноз «гострий бронхіт середнього ступеня», але у багатьох хвороба перейшла в хронічні та онкологічні форми, аж до тромбоемболії та летальних наслідків.



При цьому, як заявила Кашеварова, держава відмовляє у компенсаціях, посилаючись на те, що подібні захворювання не належать до бойових травм і не вважаються тяжкими. Навіть у разі смерті виплати не передбачені — причиною вказується не бойове поранення, а рак легенів або ТЕЛА (тромбоемболія легеневої артерії).



Також, як стверджує Кашеварова, жоден із учасників операції з 11-ї, 106-ї бригад, ОДШБр «Ветерани», «Схід», спецназу «Ахмат» та 30-го полку не був нагороджений. Вона закликала з'ясувати, хто у Генштабі виступив проти визнання подвигу цих військовослужбовців.

Дивіться спецвипуск про операцію «Труба».