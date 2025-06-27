Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Армія РФ зберегла рекордні з осені темпи просування в Україні

27 червня 2025, 17:05

Армія РФ зберегла рекордні з осені темпи просування в Україні

Армія РФ зберегла рекордні з осені темпи просування в Україні

За неповний червень Росія захопила в Україні 446 квадратних кілометрів, свідчать дані українського проекту DeepState. Це можна порівняти з травневими темпами (минулого місяця російські військові взяли під контроль 457 кв. км), які стали рекордними з листопада минулого року, зазначає видання «Агентство. Новини». 

Особливо важка ситуація на півдні Донецької області, де відбувається стрімке обвалення фронту, повідомляють DeepState і військовий аналітик німецької газети Bild. Це може створити загрозу лініям постачання для воюючого північніше українського угруповання.

За даними карти DeepState, найшвидші темпи просування в останній місяць російська армія демонструвала на півдні Донецької області. З 1 по 26 червня російським військам вдалося захопити тут 135,9 кв.кілометрів території. Це більше, ніж інших місцях.

Російський наступ зосереджено в районі на захід від Великої Новосілки (приблизно 33 км на захід від Вугледару), пише DeepState. Армія РФ робить постійні спроби штурму на лінії від Олексіївки (знаходиться за 25 км на захід від Курахового) до Зеленого Поля (16 км на захід від Великої Новосілки). 

«На ділянці... продовжує стрімко сипатися оборона, а ворог має значні успіхи в просуванні», — пише DeepState. «Наступне оновлення карти буде невтішним», — попереджає проект. 

Про обвалення української лінії оборони на півдні регіону також пише військовий аналітик Bild Юліан Рьопке.

Просування на півдні Донецької області справді проходить швидше, ніж на інших ділянках фронту, підтвердив експерт Conflict Intelligence Team (CIT). «Навряд чи є інші ділянки, де ситуація є настільки кризовою», — сказав «Агентству» військовий експерт Кирило Михайлов. 

За подальшого російського просування на цій ділянці можна прогнозувати масштабний вихід російських військових до кордону Дніпропетровської області з півдня, вважає Михайлов. За його словами, якщо ЗС РФ у цьому районі зможуть перейти кордон регіону, це поставить під загрозу лінії постачання для українських підрозділів, які ведуть оборону на північ, на Покровському напрямку.

Аналітик CIT припустив, що після виходу на кордон Дніпропетровської області російські війська можуть продовжити рух на захід, вздовж траси Донецьк — Запоріжжя. Це в довгостроковій перспективі допоможе російським військам у просуванні до Запоріжжя. Поки ж пріоритет російських військових – захоплення Покровська та Костянтинівки (обидва — північніше у Донецької області), а потім — Слов'янська та Краматорська (ще  північніше у тому ж регіоні).

Головком ЗСУ Олександр Сирський напередодні повідомив, що наступ Росії у Сумській області зупинено. За словами Михайлова, українським військовим вдалося стабілізувати наступ у Сумській області та на півночі Донецької області, але повністю зупинити його не вдалося. 

Видання «Агентство. Новини» зазначає, що у травні російська армія повернулася до осінніх темпів захоплення територій в Україні, узявши під контроль 457 кв.км. Це була максимальна площа, захоплена за місяць з листопада минулого року, коли Росія наступала в Україні найшвидшими з весни 2022 року темпами.

Дані за неповний червень показують, що Росія не зменшила темпів свого просування.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Війна Україна Фронт Аналітика просування війск рф
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:56
Російські війська окупували три населені пункти на Донеччині
18:52
Новини окупації: фельдшери та акушери замінять терапевтів
12:22
Аксьонов їздить по Криму під прикриттям мобільного РЕБ
11:34
Росія захопила друге з чотирьох українських родовищ літію — Le Figaro
09:27
На окупованій Луганщині в аварійному стані перебувають 80% водопровідних мереж: в ОВА розповіли, що відомо
20:49
Окуповані регіони — ресурс для війни: Путін розпорядився готувати ці землі під військову логістику
19:49
Дрони ГУР вразили системи ППО С-400 РФ у Криму
17:47
Захоплене селище на Луганщині атакували безпілотники, в будівлі «адміністрації» спалахнула пожежа
14:00
З'явилося відео відбиття атак БПЛА на ешелон окупантів
13:29
Після сексистського скандалу ще один російський артист поїхав в Донецьк розважати окупантів
22:30
На захопленій частині Донецької області двоє людей підірвалися на міні
18:55
У Донецьку продовжили терміни верифікації SIM-карток «Фенікса», але черги нікуди не поділися
18:07
Угруповання «ЛНР» заборонило використання супутникового зв`язку Starlink
16:58
«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцю «Азова»: його звинувачують «у стрільбі по мирному жителю Маріуполя»
15:00
Десятки дронів щодня атакують Горлівку: як «ДНР» перетворила людей на живий щит
11:49
У Луганській області окупанти примусово мобілізуватимуть жителів навіть без паспорта РФ – ОВА
19:42
«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» жителю окупованого Донецька: його звинувачують у «шпигунстві для ГУР»
19:31
Суховантаж на рейді Ялти очікує заходу до Севастополя за українським зерном
17:16
У Донецьку майже рік судять водія вантажівки, який наїхав на дітей-велосипедистів
16:44
Реєстрація житла українців в окупації: Росія ухвалила новий закон
усі новини
21:56
Ракетний удар по Чугуєву: постраждали співробітники підприємства
21:32
Трибунал для РФ. Зеленський доручив розробити чіткий план для його запуску
21:26
Зенітники 28-й ОМБр очищають небо від дронів армії РФ на Торецькому напрямку
20:58
У центрі Одеси було чути постріли: пораненого госпіталізували
20:44
«Нас місцеві не заб'ють?» — полонені росіяни відновлюють зруйнований Ізюм
20:38
У Добропіллі залишається понад 22 тисячі жителів, гуманітарна ситуація стабільна
19:56
Російські війська окупували три населені пункти на Донеччині
19:48
ЗСУ вдарили по аеродрому у Волгоградській області РФ: уражені Су-34
18:59
Російського окупанта судитимуть за розстріл українських військових у Торецьку
18:52
Новини окупації: фельдшери та акушери замінять терапевтів
18:13
Путін підтвердив готовність до третього раунду переговорів із Україною у Стамбулі
17:50
Сили оборони під Торецьком взяли в полон китайця, який воював на боці армії РФ
17:33
Північнокорейську РСЗВ після виявлення було знищено на Донецькому напрямку
17:22
Окупанти обстріляли село в Костянтинівській громаді з РСЗВ «Смерч»: є жертва та постраждала
17:07
Кількість працівників у Добропільській лікарні скорочується через російські удари
17:05
Армія РФ зберегла рекордні з осені темпи просування в Україні
16:54
«Верховний суд ЛНР» засудив до 15 років колонії жінку: її звинувачують «у шпигунстві за армією РФ»
16:44
Жертви «трубного рейду»: військові, які пройшли газопроводом, помирають без нагород та держпідтримки
16:03
У ЗСУ відповіли, чи можуть зараз російські війська оточити Покровськ
15:35
Субвенції та виплати: головні витрати Луганської ОВА з початку 2025 року
усі новини
ВІДЕО
Зенітники 28-й ОМБр очищають небо від дронів армії РФ на Торецькому напрямку Зенітники 28-й ОМБр очищають небо від дронів армії РФ на Торецькому напрямку
27 червня, 21:26
«Нас місцеві не заб'ють?» — полонені росіяни відновлюють зруйнований Ізюм «Нас місцеві не заб'ють?» — полонені росіяни відновлюють зруйнований Ізюм
27 червня, 20:44
Новини окупації: фельдшери та акушери замінять терапевтів Новини окупації: фельдшери та акушери замінять терапевтів
27 червня, 18:52
ЗСУ взяли в полон іноземного найманця. Фото: скриншот Сили оборони під Торецьком взяли в полон китайця, який воював на боці армії РФ
27 червня, 17:50
Засуджена окупантами громадянка України Світлана Ковальова. Фото: кадр із відео «Верховний суд ЛНР» засудив до 15 років колонії жінку: її звинувачують «у шпигунстві за армією РФ»
27 червня, 16:54
Жертви «трубного рейду»: військові, які пройшли газопроводом, помирають без нагород та держпідтримки Жертви «трубного рейду»: військові, які пройшли газопроводом, помирають без нагород та держпідтримки
27 червня, 16:44
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір