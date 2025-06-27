Армія РФ зберегла рекордні з осені темпи просування в Україні

За неповний червень Росія захопила в Україні 446 квадратних кілометрів, свідчать дані українського проекту DeepState. Це можна порівняти з травневими темпами (минулого місяця російські військові взяли під контроль 457 кв. км), які стали рекордними з листопада минулого року, зазначає видання «Агентство. Новини».

Особливо важка ситуація на півдні Донецької області, де відбувається стрімке обвалення фронту, повідомляють DeepState і військовий аналітик німецької газети Bild. Це може створити загрозу лініям постачання для воюючого північніше українського угруповання.

За даними карти DeepState, найшвидші темпи просування в останній місяць російська армія демонструвала на півдні Донецької області. З 1 по 26 червня російським військам вдалося захопити тут 135,9 кв.кілометрів території. Це більше, ніж інших місцях.

Російський наступ зосереджено в районі на захід від Великої Новосілки (приблизно 33 км на захід від Вугледару), пише DeepState. Армія РФ робить постійні спроби штурму на лінії від Олексіївки (знаходиться за 25 км на захід від Курахового) до Зеленого Поля (16 км на захід від Великої Новосілки).

«На ділянці... продовжує стрімко сипатися оборона, а ворог має значні успіхи в просуванні», — пише DeepState. «Наступне оновлення карти буде невтішним», — попереджає проект.

Про обвалення української лінії оборони на півдні регіону також пише військовий аналітик Bild Юліан Рьопке.

Просування на півдні Донецької області справді проходить швидше, ніж на інших ділянках фронту, підтвердив експерт Conflict Intelligence Team (CIT). «Навряд чи є інші ділянки, де ситуація є настільки кризовою», — сказав «Агентству» військовий експерт Кирило Михайлов.

За подальшого російського просування на цій ділянці можна прогнозувати масштабний вихід російських військових до кордону Дніпропетровської області з півдня, вважає Михайлов. За його словами, якщо ЗС РФ у цьому районі зможуть перейти кордон регіону, це поставить під загрозу лінії постачання для українських підрозділів, які ведуть оборону на північ, на Покровському напрямку.

Аналітик CIT припустив, що після виходу на кордон Дніпропетровської області російські війська можуть продовжити рух на захід, вздовж траси Донецьк — Запоріжжя. Це в довгостроковій перспективі допоможе російським військам у просуванні до Запоріжжя. Поки ж пріоритет російських військових – захоплення Покровська та Костянтинівки (обидва — північніше у Донецької області), а потім — Слов'янська та Краматорська (ще північніше у тому ж регіоні).

Головком ЗСУ Олександр Сирський напередодні повідомив, що наступ Росії у Сумській області зупинено. За словами Михайлова, українським військовим вдалося стабілізувати наступ у Сумській області та на півночі Донецької області, але повністю зупинити його не вдалося.

Видання «Агентство. Новини» зазначає, що у травні російська армія повернулася до осінніх темпів захоплення територій в Україні, узявши під контроль 457 кв.км. Це була максимальна площа, захоплена за місяць з листопада минулого року, коли Росія наступала в Україні найшвидшими з весни 2022 року темпами.

Дані за неповний червень показують, що Росія не зменшила темпів свого просування.