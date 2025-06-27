«Верховний суд ЛНР» засудив до 15 років колонії жінку: її звинувачують «у шпигунстві за армією РФ»

Засуджена окупантами громадянка України Світлана Ковальова. Фото: кадр із відео

Так званий «Верховний суд ЛНР» виніс вирок у кримінальній справі стосовно 56-річної Світлани Ковальової. Про це стало відомо із повідомлення «Прокуратури ЛНР».



Окупанти заявили, що нібито «у травні 2023 року Ковальова, яка має громадянство України, добровільно збирала відомості про місця дислокації, склад та чисельність російських військовослужбовців у Луганській області».



«Дані вона передавала українським спецслужбам через телефонні переговори», – сказали у фейковому відомстві.



Псевдосуд засудив жінку до 15 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

Нагадаємо, що «Верховний суд ДНР» виніс вирок бійцю «Азова» Ярославу Котляру, окупанти його звинувачують «у стрільбі по мирному жителю Маріуполя».