Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Кількість працівників у Добропільській лікарні скорочується через російські удари

27 червня 2025, 17:07

Кількість працівників у Добропільській лікарні скорочується через російські удари

У Добропільській лікарні скорочується кількість працівників. Фото: Донецька ОВА У Добропільській лікарні скорочується кількість працівників. Фото: Донецька ОВА

У Добропільській лікарні на Донеччині скорочується кількість медичних працівників. Лікарі виїжджають через російські атаки. Про це повідомив генеральний директор лікарні Вадим Бабков, повідомляє телеканал «Орбіта».

За його словами, через збільшення обстрілу лікарі змушені евакуюватись. Днями звільнилися останній травматолог та гінеколог. Однак, попри всі складнощі, у медустанові продовжують надавати допомогу, щоправда, вже не у тяжких випадках.

«Ситуація дуже важка, з початку активних бойових дій, у нас одразу виїхали два лікарі-травматологи. У лікарні залишаються лікарі-хірурги, ми надалі даватимемо хірургічну допомогу, надаватимемо допомогу при будь-яких травмах, але у важких випадках переправляємо до Краматорська та Дніпра. Медична допомога надаватиметься, але не в Добропіллі», — зазначив він.

Бабков уточнив, що сестринський персонал збережено.

Раніше ми писали, що у Куп'янську Харківської області через постійні російські обстріли закрили останній медичний заклад.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Добропілля
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:56
Російські війська окупували три населені пункти на Донеччині
18:52
Новини окупації: фельдшери та акушери замінять терапевтів
12:22
Аксьонов їздить по Криму під прикриттям мобільного РЕБ
11:34
Росія захопила друге з чотирьох українських родовищ літію — Le Figaro
09:27
На окупованій Луганщині в аварійному стані перебувають 80% водопровідних мереж: в ОВА розповіли, що відомо
20:49
Окуповані регіони — ресурс для війни: Путін розпорядився готувати ці землі під військову логістику
19:49
Дрони ГУР вразили системи ППО С-400 РФ у Криму
17:47
Захоплене селище на Луганщині атакували безпілотники, в будівлі «адміністрації» спалахнула пожежа
14:00
З'явилося відео відбиття атак БПЛА на ешелон окупантів
13:29
Після сексистського скандалу ще один російський артист поїхав в Донецьк розважати окупантів
22:30
На захопленій частині Донецької області двоє людей підірвалися на міні
18:55
У Донецьку продовжили терміни верифікації SIM-карток «Фенікса», але черги нікуди не поділися
18:07
Угруповання «ЛНР» заборонило використання супутникового зв`язку Starlink
16:58
«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцю «Азова»: його звинувачують «у стрільбі по мирному жителю Маріуполя»
15:00
Десятки дронів щодня атакують Горлівку: як «ДНР» перетворила людей на живий щит
11:49
У Луганській області окупанти примусово мобілізуватимуть жителів навіть без паспорта РФ – ОВА
19:42
«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» жителю окупованого Донецька: його звинувачують у «шпигунстві для ГУР»
19:31
Суховантаж на рейді Ялти очікує заходу до Севастополя за українським зерном
17:16
У Донецьку майже рік судять водія вантажівки, який наїхав на дітей-велосипедистів
16:44
Реєстрація житла українців в окупації: Росія ухвалила новий закон
усі новини
21:56
Ракетний удар по Чугуєву: постраждали співробітники підприємства
21:32
Трибунал для РФ. Зеленський доручив розробити чіткий план для його запуску
21:26
Зенітники 28-й ОМБр очищають небо від дронів армії РФ на Торецькому напрямку
20:58
У центрі Одеси було чути постріли: пораненого госпіталізували
20:44
«Нас місцеві не заб'ють?» — полонені росіяни відновлюють зруйнований Ізюм
20:38
У Добропіллі залишається понад 22 тисячі жителів, гуманітарна ситуація стабільна
19:56
Російські війська окупували три населені пункти на Донеччині
19:48
ЗСУ вдарили по аеродрому у Волгоградській області РФ: уражені Су-34
18:59
Російського окупанта судитимуть за розстріл українських військових у Торецьку
18:52
Новини окупації: фельдшери та акушери замінять терапевтів
18:13
Путін підтвердив готовність до третього раунду переговорів із Україною у Стамбулі
17:50
Сили оборони під Торецьком взяли в полон китайця, який воював на боці армії РФ
17:33
Північнокорейську РСЗВ після виявлення було знищено на Донецькому напрямку
17:22
Окупанти обстріляли село в Костянтинівській громаді з РСЗВ «Смерч»: є жертва та постраждала
17:07
Кількість працівників у Добропільській лікарні скорочується через російські удари
17:05
Армія РФ зберегла рекордні з осені темпи просування в Україні
16:54
«Верховний суд ЛНР» засудив до 15 років колонії жінку: її звинувачують «у шпигунстві за армією РФ»
16:44
Жертви «трубного рейду»: військові, які пройшли газопроводом, помирають без нагород та держпідтримки
16:03
У ЗСУ відповіли, чи можуть зараз російські війська оточити Покровськ
15:35
Субвенції та виплати: головні витрати Луганської ОВА з початку 2025 року
усі новини
ВІДЕО
Зенітники 28-й ОМБр очищають небо від дронів армії РФ на Торецькому напрямку Зенітники 28-й ОМБр очищають небо від дронів армії РФ на Торецькому напрямку
27 червня, 21:26
«Нас місцеві не заб'ють?» — полонені росіяни відновлюють зруйнований Ізюм «Нас місцеві не заб'ють?» — полонені росіяни відновлюють зруйнований Ізюм
27 червня, 20:44
Новини окупації: фельдшери та акушери замінять терапевтів Новини окупації: фельдшери та акушери замінять терапевтів
27 червня, 18:52
ЗСУ взяли в полон іноземного найманця. Фото: скриншот Сили оборони під Торецьком взяли в полон китайця, який воював на боці армії РФ
27 червня, 17:50
Засуджена окупантами громадянка України Світлана Ковальова. Фото: кадр із відео «Верховний суд ЛНР» засудив до 15 років колонії жінку: її звинувачують «у шпигунстві за армією РФ»
27 червня, 16:54
Жертви «трубного рейду»: військові, які пройшли газопроводом, помирають без нагород та держпідтримки Жертви «трубного рейду»: військові, які пройшли газопроводом, помирають без нагород та держпідтримки
27 червня, 16:44
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір