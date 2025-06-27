Кількість працівників у Добропільській лікарні скорочується через російські удари

У Добропільській лікарні скорочується кількість працівників. Фото: Донецька ОВА

У Добропільській лікарні на Донеччині скорочується кількість медичних працівників. Лікарі виїжджають через російські атаки. Про це повідомив генеральний директор лікарні Вадим Бабков, повідомляє телеканал «Орбіта».



За його словами, через збільшення обстрілу лікарі змушені евакуюватись. Днями звільнилися останній травматолог та гінеколог. Однак, попри всі складнощі, у медустанові продовжують надавати допомогу, щоправда, вже не у тяжких випадках.



«Ситуація дуже важка, з початку активних бойових дій, у нас одразу виїхали два лікарі-травматологи. У лікарні залишаються лікарі-хірурги, ми надалі даватимемо хірургічну допомогу, надаватимемо допомогу при будь-яких травмах, але у важких випадках переправляємо до Краматорська та Дніпра. Медична допомога надаватиметься, але не в Добропіллі», — зазначив він.

Бабков уточнив, що сестринський персонал збережено.



Раніше ми писали, що у Куп'янську Харківської області через постійні російські обстріли закрили останній медичний заклад.

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