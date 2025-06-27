Окупанти обстріляли село в Костянтинівській громаді з РСЗВ «Смерч»: є жертва та постраждала

Російська армія у п'ятницю, 27 червня, вдарила по селу Іванопілля Костянтинівської громади Донецької області. Відомо, що загинув чоловік, крім того, його дружина постраждала. Про це повідомила прессекретар прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє «Суспільне. Донбас».



За її словами, росіяни вранці атакували населений пункт за допомогою реактивної системи залпового вогню «Смерч». Під удар потрапив приватний сектор.



«Внаслідок атаки загинув 66-річний чоловік. Крім того, його 64-річна дружина отримала мінно-вибухову травму, множинні поранені осколки і контузію», — зазначила Мєдвєдєва.



Раніше ми писали, що 27 червня об 11.30 російські війська з РСЗВ «Смерч» обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.

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