Північнокорейську РСЗВ після виявлення було знищено на Донецькому напрямку

На одній із ділянок фронту було зафіксовано роботу реактивної системи залпового вогню — північнокорейської М1991 калібру 240 мм.



Систему застосовували для обстрілу позицій Збройних сил України. Модель М1991 була розроблена і прийнята на озброєння КНДР у 1980-х роках.



Через 10 днів північнокорейська реактивна система була виявлена. Українські Сили оборони знищили установку на Донецькому напрямку.



Судячи з відеозапису, вогонь вівся, ймовірно, на Новопавлівському напрямку Донецької області. Раніше у відкритих джерелах публікувалися дані про ймовірне місце розміщення цієї системи.

Нагадаємо, ЗСУ відкинули російські війська від кордону Донецької та Дніпропетровської областей.