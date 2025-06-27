Сили оборони під Торецьком взяли в полон китайця, який воював на боці армії РФ

ЗСУ взяли в полон іноземного найманця. Фото: скриншот

Українським військовослужбовцям вдалося взяти в полон китайського найманця із позивним «Шабля». «Військовослужбовець» воював у складі 102 полку 150-ї дивізії російської армії. Про це повідомляє проєкт «Хочу жить».



Як зазначається, полонений на ім'я Ван Ву родом із провінції Аньхой народився 25 серпня 2000 року. Він підписав контракт з Міноборони РФ, громадянин Китаю приїхав до Росії, щоб «заробити грошей для батьків». Він планував працювати в тилу, проте його відправили на фронт.



«Я прилетів із Китаю до Росії літаком. Я пробув у Москві 2 або 3 дні, а потім сіла на літак із Москви до Уфи. Там пробув понад місяць у військкоматі. Ми чекали на результати нашого медичного огляду. Ми просто сиділи та чекали на новини. Потім ми поїхали з Уфи до Ростова, де нас тренували. Потім вони (росіяни – ред.) відібрали наші телефони, паспорти та банківські картки. І відправили нас прямо на передову. Я казав, що не воюватиму. Я просто хочу працювати у відділі логістики, щоби заробити трохи грошей для своїх батьків. Вони хочуть, щоби ми воювали на них на передовій. Але я не хотів воювати, я не стріляв. Вони постійно нас били та штовхали вперед. Я мало не помер від спраги, потім здався українській армії. Я тоді не їв і не пив багато днів. Я розумів, що мене послали на смерть», — повідомив китайський найманець.



Раніше ми писали, що Північна Корея розглядає можливість відправлення додаткових військ до Росії для участі у війні проти України вже у липні чи серпні.

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