Через кадровий голод з 1 вересня в Росії фельдшери та акушерки зможуть тимчасово виконувати обов'язки лікарів за їх нестачі.
Як повідомляється, таке рішення ухвалено на федеральному рівні, щоб покращити доступ до медичної допомоги у сільській місцевості та невеликих містах.
Тепер керівники медустанов зможуть офіційно доручати цим фахівцям роботу дільничних терапевтів, педіатрів та акушерів-гінекологів.
Таким чином, на тимчасово окупованих українських теренах пацієнтів обслуговуватимуть непрофільні медичні працівники.
Нагадаємо, у угрупуванні «ДНР» і раніше заявляли про нестачу медиків первинної ланки через «спецоперацію».