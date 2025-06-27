Через кадровий голод з 1 вересня в Росії фельдшери та акушерки зможуть тимчасово виконувати обов'язки лікарів за їх нестачі.

Як повідомляється, таке рішення ухвалено на федеральному рівні, щоб покращити доступ до медичної допомоги у сільській місцевості та невеликих містах.



Тепер керівники медустанов зможуть офіційно доручати цим фахівцям роботу дільничних терапевтів, педіатрів та акушерів-гінекологів.



Таким чином, на тимчасово окупованих українських теренах пацієнтів обслуговуватимуть непрофільні медичні працівники.

Нагадаємо, у угрупуванні «ДНР» і раніше заявляли про нестачу медиків первинної ланки через «спецоперацію».