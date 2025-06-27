Російського окупанта судитимуть за розстріл українських військових у Торецьку

Російського військового, якого підозрюють у розстрілі двох українських військовополонених у Торецьку, судитимуть. Фото: прокуратура

Військовослужбовця РФ, який перебуває в полоні, підозрюють у розстрілі двох українських військовополонених у Торецьку на Донеччині. Окупанта судитимуть. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.



За даними слідства, у вересні 2024 року у місті Торецьк Донецької області під час бойового зіткнення до полону потрапили двоє військовослужбовців Сил оборони України. З того часу вони набули статусу військовополонених.



«Попри це, після «спілкування» з українськими військовополоненими, виконуючи злочинний наказ командира підрозділу, обвинувачений розстріляв двох українських військовополонених Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.



В прокуратурі уточнили, чоловіка судитимуть за ч. 2 ст. 438 КК України — воєнний злочин.



Раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала агента ГРУ РФ у місті Слов'янську Донецької області.

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