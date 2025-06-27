ЗСУ вдарили по аеродрому у Волгоградській області РФ: уражені Су-34

Українські військовослужбовці в ніч на 27 червня завдали удару по аеродрому «Маринівка», що розташований у Волгоградській області РФ. Вражені російські літаки Су-34. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
«Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали ураження по аеродрому «Маринівка»», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, уражено чотири одиниці авіаційної техніки росіян, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційна частина — місце, де відбувається обслуговування та ремонт різних бойових літаків.
У Службі безпеки України уточнили, що по російським винищувачам українські військові відпрацювали за допомогою далекобійних дронів. Через атаку також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому.
Довідка
Су-34 — це російський надзвуковий багатофункціональний винищувач-бомбардувальник, призначений для ураження наземних і повітряних цілей, у тому числі об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО, на значній відстані від аеродрому базування.
Російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах.
Раніше ми писали, що Служба безпеки України опублікувала нове відео про спецоперацію Павутина, в результаті якої вдалося вразити 41 військовий літак на чотирьох аеродромах РФ.
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