Російські війська окупували три населені пункти на Донеччині

Російські війська захопили кілька населених пунктів у Донецькій області. Про це свідчить оновлена карта бойових дій DeepState.

Згідно з актуальними даними, під окупацію потрапили Новосілка, Запорізьке та Відрадне. Також зафіксовано просування противника поблизу Ялти, Веселого та Степового.

«Ворог окупував Новосілку, Запоріжжя, Відрадне, а також просунувся біля Ялти, у Веселому та Степовому», — йдеться у повідомленні DeepState.

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