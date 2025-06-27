У Добропіллі залишається понад 22 тисячі жителів, гуманітарна ситуація стабільна

У Добропіллі мешкає понад 22 тисячі мешканців. Фото: Донбас SOS

У Добропіллі Донецької області залишається 22 417 мешканців, у самій громаді – понад 30 тисяч людей. Про це повідомив начальник Добропільської міської військової адміністрації Андрій Бондаренко, повідомляє «Східний варіант».



«У Добропільській громаді проживає понад 30 тисяч осіб, із них майже 12 тисяч – це переселенці. У самому місті Добропілля мешкає понад 22 тисячі жителів», — зазначив він.



За словами Бондаренка, мешканці регулярно отримують продуктові набори, ліки та засоби гігієни.



Начальник адміністрації уточнив, що у громаді є проблеми із централізованим водопостачанням. Питну воду постачають благодійні організації.



Як зазначається, усі ключові соціальні, медичні та адміністративні установи, а також банки працюють у штатному режимі.



Раніше ми писали, що у Добропільській лікарні на Донеччині скорочується кількість медичних працівників. Лікарі виїжджають через російські атаки.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях