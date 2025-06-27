«Нас місцеві не заб'ють?» — полонені росіяни відновлюють зруйнований Ізюм

За три роки повномасштабної війни та шість місяців окупації російська армія практично стерла Ізюм у Харківській області з лиця землі.



Наразі під контролем бійців Третьої окремої штурмової бригади російські військовополонені допомагають відновлювати те, що раніше самі зруйнували, повідомляється в офіційному Telegram-каналі 3-ї ОШБр.



Як з'ясувалося, йдеться у повідомленні, участь у ремонтних роботах подобається їм значно більше, ніж участь у бойових діях. Один із епізодів — відновлення будинку мешканки Ізюма, зруйнованого внаслідок вторгнення.



Російські військовополонені вважають, що жити в українському полоні краще, ніж служити в армії РФ.



З документального фільму 3-ї ОШБр випливає, що, опинившись у «будівельній бригаді», полонені окупанти все ще вірять у добросусідські відносини.