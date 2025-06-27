У центрі Одеси було чути постріли: пораненого госпіталізували

У центрі Одеси пролунали постріли. Фото: телеграм-канали

Увечері, 27 червня, в Одесі сталася стрілянина. Відомо про одного пораненого. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.



За попередньою інформацією правоохоронців, між місцевим жителем стався конфлікт із невідомими, під час якого його було поранено зі зброї.



Потерпілого доставлено до лікарні. Інші учасники інциденту з місця події втекли.



Поліцейські встановлюють всі обставини події та її учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.



Раніше ми писали, що у Краматорську Донецької області вночі 4 червня по проспекту Незалежності було чути стрілянину. Близько 22:00 у під'їзді одного з багатоквартирних будинків місцеві мешканці почули крики та чергу з автомата.

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