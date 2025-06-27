Зенітники 28-й ОМБр очищають небо від дронів армії РФ на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку на Донеччині противник активно використовує ударні дрони, роблячи ставку на зрив української логістики, евакуації та знищення техніки.



Проте бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу успішно протистоять цьому. Особливу роль в обороні грають розрахунки з зенітними FPV-дронами. Але коли у небі одночасно з'являються кілька ворожих «пташок», доводиться швидко приймати рішення.

Зенітно-ракетний артилерійський дивізіон 28-й ОМБр щодня виходить на полювання, працюючи з кулеметами. Це вимагає блискавичної реакції і несе величезний ризик: за лічені секунди потрібно помітити ворожий дрон, обчислити його траєкторію та швидкість і знищити його до того, як він завдасть удару.



Кадри, зняті в момент роботи бійців, коли українське небо стає чистішим завдяки тим, хто стоїть на його захисті.