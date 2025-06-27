Трибунал для РФ. Зеленський доручив розробити чіткий план для його запуску

Україна переходить до практичної фази створення міжнародного трибуналу. фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив команді Офісу та Міністерству закордонних справ сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу щодо злочинів російської армії. Про це він написав у телеграм.



Глава держави заслухав доповіді щодо результатів зовнішньополітичної роботи за тиждень. За його словами, є відчутні рішення наших партнерів на підтримку України насамперед на рівні Євросоюзу. Крім того, на зустрічі обговорили реалізацію угоди України та Ради Європи щодо створення трибуналу щодо російської агресії проти України.



Зеленський додав, що необхідно фіналізувати домовленості з міжнародними партнерами, забезпечити запуск трибуналу та його ефективну роботу.



«Потрібне реальне досягнення справедливості, і цей процес не має тривати протягом довгих років чи десятиліть. Наші спільні з партнерами дії заради справедливого покарання Росії за агресію мають бути достатньо швидкими та незмінно професійними», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що Україна підписала угоду з Радою Європи щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії проти України.

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