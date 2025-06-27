До 50 боїв щодня та 111 тисяч окупантів — Сирський про ситуацію на Покровському напрямку

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сірський відвідав найгарячішу ділянку фронту — Покровський напрямок. Цей відрізок, протяжністю 1200 кілометрів, залишається епіцентром бойових дій у війні проти Росії.

За словами Сирського, щодня тут фіксується щонайменше 50 бойових зіткнень. Саме на цій ділянці противник зосередив найбільше угруповання — близько 111 000 солдатів.

Окупанти не покидають спроб прорватися до адміністративного кордону Донецької області. Основна мета — не так військовий результат, як спроба створити «психологічний ефект»: встановити прапор, заявити про нібито «перемогу» та використати її з пропагандистською метою.

Найбільшу активність російських диверсійно-штурмових груп було зафіксовано два тижні тому, проте всі атаки були успішно відбиті. Ворожі підрозділи знищено або відкинуто на безпечну відстань. Ситуація залишається під контролем, йдеться у повідомленні.

Генерал особисто поспілкувався з українськими захисниками біля лінії бойового зіткнення та на інших рубежах оборони. Також він провів наради з командуванням підрозділів ЗСУ та Національної гвардії.

Нагадаємо, армія РФ зберегла рекордні з осені темпи просування в Україні. У пріоритеті - захоплення Покровська та Костянтинівки.