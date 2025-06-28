З Днем Конституції, нескорена Україна!

Цього дня ми вшановуємо не просто документ — ми вшановуємо дух свободи, справедливості та гідності.



Конституція України — це символ нашої віри в те, що кожна людина буде вільною та захищеною.

Сьогодні, коли країна виборює своє існування, кожен українець — це жива стаття Конституції: про право на життя, про незалежність, про свободу вибору.

Сьогодні герої на фронті, волонтери, лікарі, рятувальники, матері, діти — усі пишуть нову історію, що ґрунтується на непорушних принципах правди та честі. Наша боротьба — це боротьба за право жити на своїй землі під своїм прапором.