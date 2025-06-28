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Одна зміна лікарів та неможливість зробити дзвінок у «швидку»: як виживають у Сіверськодонецьку

28 червня 2025, 09:54

Одна зміна лікарів та неможливість зробити дзвінок у «швидку»: як виживають у Сіверськодонецьку

Через гостру нестачу лікарів в окупованому Сіверськодонецьку жителі змушені порушувати встановлену окупантами комендантську годину, щоб отримати хоча б мінімальну медичну допомогу.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.

Медики у місті приймають лише кілька годин на день, а потрапити до них, не вистоявши черги, практично неможливо. Люди займають місця з 2—3 години ночі, незважаючи на заборону виходити на вулицю вночі. Вони стоять у під'їздах багатоповерхівок — із високою температурою, кровотечами чи переломами.

Така нічна черга стала «новою нормою». На ранок збираються вже десятки людей, але талонів не вистачає навіть половині з них. Медична допомога доступна одиницям.

У місті відсутній мобільний зв'язок, а отже, викликати «швидку» неможливо. Єдиний шанс потрапити до лікаря — прийти вночі і вистояти багатогодинну чергу, ризикуючи здоров'ям та свободою, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому місті Сіверськодонецьк Луганської області залишається катастрофічною ситуація з медичним обслуговуванням, незважаючи на розрекламовані росіянами чергові бригади лікарів із Пермі.

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