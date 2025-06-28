Нічна аварія в Луганській області: понад три населені пункти без світла

У ніч проти 28 червня у тимчасово окупованій Луганській області відбулися масові відключення електроенергії.



За інформацією Telegram-каналу «Трикутник ∆», у Рубіжному сталася «аварія на підстанції». Внаслідок аварії місто залишилося без світла.



Також повністю знеструмлено Кремінну. У Сівєрськодонецьку електроенергія, як повідомляється, подається частково — в окремих районах.

Вчора, 27 червня, повідомлялось, що місто Лисичанськ повністю залишилось без світла. Серед причин вказувалась також «аварія на підстанції».



Про причини аварії та терміни усунення неполадок у містах окупованої Луганщини поки не повідомляється.