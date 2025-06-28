Анджей Дуда прибув до Києва з прощальним візитом: останній приїзд на посту президента Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва із прощальним візитом — це його останній офіційний візит до України у статусі глави держави. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.



«Я був радий вітати справжнього друга України Анджея Дуду на Центральному залізничному вокзалі Києва сьогодні вранці», — написав Сибіга. Він зазначив, що Дуда залишався поряд з Україною протягом усіх більш ніж двох років повномасштабної війни.

Зустріч Анджея Дуди у Києві. Джерело: x.com/andrii_sybiha



На київському вокзалі польського лідера зустрів тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Петро Лукасевич. Сибіга подякував польському народу за «справжню солідарність» з українцями та повідомив, що Дуда візьме участь у святкуванні Дня Конституції України — 28 червня, і проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.



Вже в серпні 2025 року Анджея Дуду на посаді президента змінить Кароль Навроцький, який 2 червня переміг на виборах у Польщі.