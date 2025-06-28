Рух спротиву «Жовта Стрічка» нагадав окупантам про Конституцію України: дві ключові статті на вулицях семи міст

У День Конституції України, 28 червня, активісти руху «Жовта Стрічка» провели масштабну акцію на тимчасово окупованих територіях. Про це вони повідомили у своєму Telegram-каналі.



У семи містах — Донецьку, Луганську, Алчевську, Сіверськодонецьку, Мелітополі, Бердянську та Генічеську — було поширено ключові послання, що ґрунтуються на Основному Законі країни.

Фотоколаж «Новини Донбасу»

Особливу увагу учасники руху приділили двом статтям Конституції України, які набувають особливого значення в умовах російської окупації:

Стаття 1: «Україна є суверенною та незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою»

В умовах, коли на окупованих територіях закони використовуються для репресій, а свобода — злочин, ці слова стають потужним маніфестом непохитності.



Стаття 2: «Суверенітет України поширюється на всю її територію»



Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області та Крим — це українська земля, і тимчасова, нав'язана силою адміністрація не може змінити цей факт.



«Боротьба триває» , — наголошують учасники Руху опору на тимчасово окупованих територіях України.