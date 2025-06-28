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Донецька область: 2 загиблих, 2 поранених, 37 зруйнованих об'єктів за добу

28 червня 2025, 13:16

Донецька область: 2 загиблих, 2 поранених, 37 зруйнованих об'єктів за добу

Донецька область: 2 загиблих, 2 поранених, 37 зруйнованих об'єктів за добу

За оперативними даними на ранок 28 червня, російські війська завдали 2 802 обстрілу по лінії фронту та житлових районах Донецької області. Під удар потрапили 11 населених пунктів, повідомила Національна поліція Донеччини.

Внаслідок атак загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено 37 цивільних об'єктів, з них 25 — житлові будинки.

За інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, найбільше постраждали :

Краматорський район:
▪ У Костянтинівці застосовувалися РСЗВ «Смерч» та дрони — загинула одна людина, і ще одна поранена, пошкоджено 15 приватних будинків та адміністративну будівлю.
▪ В Іванопіллі – 1 загиблий, 1 поранений після удару «Смерчем». Зруйновано 3 будинки.
▪ У Лимані від обстрілів із «Граду» пошкоджено будинок, господарську споруду та гараж.
▪ У Веселій Горі зафіксовано удари з «Торнадо-С» та БПЛА «Герань-2» — пошкоджено 2 будинки, нежитлову будівлю та автомобіль.
▪ В Іллінівці дроном пошкоджено будинок та автомобіль, у Степанівці постраждали 4 приватні будинки та 2 причепи.

Покровський район:
▪ У Родинському пошкоджено будинок.
▪ У Гришино постраждав приватний будинок, у Заповідному — будинок культури, у Кам'янці — цивільний автомобіль.
▪ Після опівночі 28 червня росіяни завдали удару Покровську — поранено одну жінку.

Бахмутський район:
▪ У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки. Святогірськ та Андріївка також зазнали ударів — пошкоджено житловий будинок та адміністративну будівлю відповідно.

Загалом за добу ворог 16 разів обстріляв населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 343 особи, включаючи 56 дітей, йдеться у повідомленні Вадима Філашкіна в оперативному зведенні за 28 червня.

Наслідки обстрілу Донецької області. ФОТО Донецької ОВА

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли село в Костянтинівській громаді з РСЗВ «Смерч»: є жертва та постраждала.

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