Мета — «об'єкт №120»: ГУР завдало удару по військових складах РФ у Брянську

Вранці, 28 червня, у російському місті Брянськ прогриміла серія потужних вибухів. Українська розвідка символічно привітала противника, завдавши прицільного удару по важливому військовому об'єкту на території Росії.



Як повідомили джерела «Суспільного», це є результатом успішної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Удар був присвячений Дню Конституції України.

Уточнюється, що метою атаки стали об'єкти 120-го арсеналу Головного управління Міноборони РФ — одного з ключових сховищ боєприпасів і ракетних систем. Саме по цих об'єктах були направлені удари безпілотників ГУР.

За попередніми даними, в результаті атаки пролунало не менше чотирьох вибухів, проте точні наслідки поки що уточнюються.

Нагадаємо, активісти руху «Жовта Стрічка» нагадали окупантам про Конституцію України: дві ключові статті з'явилися на вулицях семи окупованих міст України.