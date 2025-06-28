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З Москви до Донецька — у кювет: четверо пасажирів загинули в аварії

28 червня 2025, 14:35

З Москви до Донецька — у кювет: четверо пасажирів загинули в аварії

З Москви до Донецька — у кювет: четверо пасажирів загинули в аварії

Чотири особи загинули внаслідок аварії на трасі в окупованій частині Луганської області. Пригода сталася у Меловському районі у ніч проти 28 червня. Про це повідомила окупаційна влада.

Мікроавтобус, що прямував маршрутом «Москва — Донецьк», з'їхав у кювет і перекинувся. За кермом був 45-річний водій, який займався комерційними пасажирськими перевезеннями. За попередніми даними, чоловік заснув за кермом, що спричинило аварію.

У салоні було 9 пасажирів. Четверо із них загинули на місці. Сам водій отримав травми та був доставлений до лікарні.

Нагадаємо, внаслідок аварії на підстанції кілька населених пунктів на Луганщині залишилися без електрики.

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