З Москви до Донецька — у кювет: четверо пасажирів загинули в аварії

Чотири особи загинули внаслідок аварії на трасі в окупованій частині Луганської області. Пригода сталася у Меловському районі у ніч проти 28 червня. Про це повідомила окупаційна влада.



Мікроавтобус, що прямував маршрутом «Москва — Донецьк», з'їхав у кювет і перекинувся. За кермом був 45-річний водій, який займався комерційними пасажирськими перевезеннями. За попередніми даними, чоловік заснув за кермом, що спричинило аварію.



У салоні було 9 пасажирів. Четверо із них загинули на місці. Сам водій отримав травми та був доставлений до лікарні.

Нагадаємо, внаслідок аварії на підстанції кілька населених пунктів на Луганщині залишилися без електрики.