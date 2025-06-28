Новітню російську бомбу-ракету «Гром-1» знищено на підльоті до Дніпра

ППО України знищило новітню російську бомбу-ракету «Гром-1» на підступах до Дніпра. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



За його словами, вибух, який чули мешканці передмість Дніпра, став результатом успішної роботи українських Сил протиповітряної оборони.

«Вибух, який чули у передмісті Дніпра, — робота нашої ППО. Дякую захисникам неба за збиття новітньої бомби-ракети «Гром-1», — написав Лисак в Telegram-каналі.

За інформацією УНН, з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, близько 11:30 було зафіксовано повітряну ціль, випущену з літака тактичної авіації ворога з території тимчасово окупованої частини Запорізької області.



На даний момент фахівці вивчають уламки, щоб остаточно визначити тип знищеного боєприпасу, йдеться у повідомленні.