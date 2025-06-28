СБУ знищила «Панцир-С1» і три російські вертольоти в Криму

Служба безпеки України повідомила про проведення чергової успішної спецоперації. Силовики завдали удару по військовій інфраструктурі російських окупаційних військ.

У ніч із 27 на 28 червня безпілотники СБУ атакували аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму.

Внаслідок атаки були вражені об'єкти розміщення авіаційної техніки, системи протиповітряної оборони, склади з боєприпасами, а також позиції розвідувальних та ударних БПЛА противника.

За попередніми даними, знищено багатоцільові та ударні вертольоти Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно-артилерійський комплекс «Панцир-С1».

Протягом ночі на території аеродрому спостерігали вибухи від вторинної детонації боєкомплектів.

Нагадаємо, вранці, 28 червня, у російському місті Брянськ прогриміла серія потужних вибухів. Українська розвідка завдала прицільного удару по важливому військовому об'єкту на території Росії.