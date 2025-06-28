Оперативна ситуація на фронті: ЗСУ відбили атаки в районі Григорівки та Білої Гори

Про оперативну обстановку на 16:00 28 червня на Донбасі повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram-каналі.

На Лиманському напрямі зафіксовано 10 атак у низці районів населених пунктів. У двох локаціях бої продовжуються.

На Сіверському напрямку противник зробив 5 спроб штурму позицій ЗСУ поблизу Григорівки — всі атаки були успішно відбиті.



На Краматорському напрямку ворог двічі намагався прорватися у районі Білої Гори, але безрезультатно.



На Торецькому напрямку противник здійснив чотири штурмові атаки на позиції наших військ у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки, а також у бік Яблунівки. На даний момент один бій продовжується.



На Покровському напрямку сьогодні ворог здійснив двадцять дев'ять атак на позиції наших захисників у районах Миролюбівки, Малинівки, Коптєво, Удачного, Котлярівки, Горіхового та інших. У трьох локаціях бойові дії продовжуються.



На Новопавлівському напрямку Сили оборони України успішно відбили чотири ворожі атаки у районах населених пунктів Ялта, Запоріжжя, Дніпроенергія та Шевченко. Ще два боєзіткнення продовжуються.



Противник також робить зусилля, щоб повернути контроль над селом Котлине на Донеччині. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.



152-а окрема єгерська бригада опублікувала кадри знищення ворожого укриття у межах населеного пункту.