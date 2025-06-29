Один загиблий і 10 постраждалих за добу в Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 28 червня, вбили одного жителя на Донеччині. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 28 червня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: у Покровську», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 10 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3292 особи, отримали поранення — 7402 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за 28 червня російські війська завдали 2802 обстрілу по лінії фронту та житловим районам Донецької області. Під удар потрапили 11 населених пунктів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях