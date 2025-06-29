Війська РФ за добу атакували понад 10 разів Донеччину: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 28 червня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Мирнограді поранено 3 людини, зруйновано будинок. У Покровську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено адмінбудівлю. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 5 будинків.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, склад і торговий павільйон, у Ставках пошкоджено авто. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено автомобіль.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



Раніше ми писали, що окупанти за минулу добу, 28 червня, вбили одного мешканця на Донеччині. Внаслідок ударів є постраждалі.

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