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Постраждала родина з дитиною внаслідок російської атаки по Лиману

29 червня 2025, 10:54

Постраждала родина з дитиною внаслідок російської атаки по Лиману

Росіяни атакували Лиман. Фото: прокуратура Росіяни атакували Лиман. Фото: прокуратура

У неділю, 29 червня, російські військові вдарили по Лиману на Донеччині. Поранена сім'я з дитиною. Про це повідомили у прокуратурі.

Як зазначається, о 07:15 війська РФ обстріляли житлову забудову міста.

«Мішенню для ворожого засобу ураження став житловий 5-поверховий будинок. Внаслідок атаки в одній з квартир отримала тілесні ушкодження родина – 51-річні чоловік з дружиною та їх 12-річний син», — йдеться у повідомленні.



У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкове поранення, забиті місця та отруєння чадним газом.

Крім того, пошкоджено фасад, вікна та балкони будинку.

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом військового злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше ми писали, що окупанти минулої доби, 28 червня, вбили одного жителя в Донецькій області. Внаслідок ударів є постраждалі.

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