Масований удар по Україні: на Івано-Франківщині постраждала жінка, місто на Львівщині частково залишилося без світла, Миколаїв атакували балістикою

Російська армія в ніч на 29 червня завдала масованого удару по Україні за допомогою ракет і дронів. Є дані про руйнування у Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Сміла
За попередніми даними, пошкоджено три дев'ятиповерхівки, також зруйновано місцевий коледж Національного університету харчових технологій.
Відомо, що отримали поранення шестеро людей, серед них — дитина.
Рятувальники ліквідували дві пожежі, евакуювали 70 людей та звільнили чоловіка з ліфтової шахти. На місці працюють 81 рятувальник та 30 одиниць техніки.
Дрогобич
«Було багато вибухів, на жаль, маємо влучання в об'єкт промислової інфраструктури. Виникла масштабна пожежа», — повідомив голова Дрогобицької районної адміністрації Степан Кулиняк.
Через обстріл Дрогобич частково знеструмлений. Енергетики вже займаються відновленням світла.
Повідомлень про постраждалих чи загиблих немає.
Полтава та Полтавська область
У Полтаві пошкоджено вокзал Полтава-Південна: вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.
Пасажири та працівники перебували у укриттях. Ніхто не постраждав, зазначили у прес-службі «Укрзалізниці».
У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання. Через падіння уламків у Полтавському районі відбулося загорання будівлі одного з підприємств. Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено прибудову житлового будинку.
Крім того, внаслідок технологічного порушення без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.
Запорізька область
Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав, що російські загарбники близько 6-ї ранку атакували Степногірськ з різного озброєння: КАБи, РСЗВ, артилерія, дрони. Було влучання в багатоповерхівку.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Миколаїв
Близько 01:28 росіяни вдарили по місту балістикою і з 02:56 кількома групами «Shahed 131/136».
«Під ударом був об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі», — заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Постраждалих немає.
Івано-Франківська область
Внаслідок масованого обстрілу уламки російських цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшивцівської громад Івано-Франківського району.
За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, у селі Васючин пошкоджено вікна у церкві, також частково пошкоджено дерев'яну дзвіницю.
Крім того, у селі Нараївка травмовано жінку. Вона госпіталізована до медичного закладу. Також пошкоджено житловий будинок.
Раніше ми писали, що російська армія в ніч проти 29 червня масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Усього росіяни використали 537 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 475 цілей.
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